Son 24 saatte 57 can kaybı, 1603 yeni hasta
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saate 57 kişi hayatını kaybetti, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 COVID-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 57 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.
Son 24 saatte 1320 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.