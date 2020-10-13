Son 24 saatte 62 can kaybı, 1632 yeni hasta
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 COVID-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz." dedi.