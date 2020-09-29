Son 24 saatte 68 can kaybı, 1427 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 COVID-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1452 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Son 24 saatte 68 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız durağan. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor" değerlendirmesinde bulundu.