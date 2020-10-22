Son 24 saatte 71 can kaybı, 2102 yeni hasta

22 Ekim 2020

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 102 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.

Aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu

Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Mücadeleye destek verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA