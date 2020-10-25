Son 24 saatte 72 can kaybı, 2017 yeni hasta
Türkiye'de son 24 saatte 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 COVID-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde" dedi.