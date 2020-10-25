ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Son Dakika Haberleri:

Son 24 saatte 72 can kaybı, 2017 yeni hasta

Türkiye'de son 24 saatte 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 72 can kaybı, 2017 yeni hasta
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 COVID-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde" dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap