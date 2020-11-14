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Son 24 saatte 92 can kaybı 3.116 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti, 3.116 kişiye teşhis konuldu.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 150 bin 141 COVID-19 testi yapıldı, 3,116 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastane ve sağlık çalışanlarımızın yükü artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız" açıklamasını yaptı.