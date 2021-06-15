Son 24 saatte yapılan COVID-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı

ANKARA(DÜNYA)-Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 35 milyon 24 bin 295’e ulaştı. Yaplan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 168 bin olurken, 2. doz aşı sayısı ise 13 milyon 855 bin oldu.

Böylece uzun süredir günlük 200 bin civarında olan aşı sayısı da son iki gündür ciddi yükseliş göstermiş oldu. Son bir haftadır yaklaşık 450 bin civarında günlük aşı yapılırken, son 24 saatte yapılan aşı sayısı da 1 milyonu aşmış oldu. Dün öğle saatlerinde toplam aşı sayısı 33 milyon 990 bin civarındaydı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." ifadelerini kullandı.