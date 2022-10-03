CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını eleştirdi.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Nebati'nin epistemolojik kopuş olarak nitelendirdiği heterodoks ekonomi modelinin sonucu yıllık yüzde 83,45 enflasyon artışı oldu.

Nebati'nin kimsenin anlamadığı bu yepyeni ekonomi modeli ile Temmuz 1998 yılından sonra yani son 24 yılın en yüksek enflasyonuna sahip olduk.

Ayrıca yüksek enflasyonda Avrupa’da 1. dünyada ise 6. sıraya yerleştik.

Üretici fiyat endeksi yani üreticinin enflasyonu son bir yılda %151,50 oranında arttı.

Üreticinin enflasyonu ile tüketicinin enflasyonu arasındaki fark 68,05 puana çıkarak tarihi rekorunu kırdı."

CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, "Enflasyon rakamları açıklandı!

⁃TÜİK’e göre aylık %3.08,

Yıllık %83.45

⁃ENAG’a göre ise aylık %5.30,

Yıllık %186.27

Sarayın ekonomi dehaları, olağan haline getirdiği yalanlara ara vermeden devam ediyor!" ifadelerini kullandı.