'Son 26 çeyreğin en yüksek büyüme performansı'

Son 6 çeyrektir ülke ekonomisine pozitif katkı veren inşaat sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,1'lik performans sergiledi. Bu performans son 26 çeyreğin yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. İnşaat sektörü, 2017'nin üçüncü çeyreğinde de yüzde 19,4 büyümüştü.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Adıgüzel, Türkiye ekonomisinin inşaat sektörüyle büyümeye alışkın olduğunu dile getirdi ve sektördeki büyümenin afet bölgesindeki inşaat faaliyetleri sebebiyle devam etmesini beklediklerini ifade etti. Adıgüzel, büyümenin devamı için özel sektörce yapılacak konut inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğine, bu kapsamda enflasyon ve faiz oranlarının düşmesinin önemine işaret etti.

İş gücü ödemelerinde yüzde 108,4 artış

İş gücü ödemelerinde de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 108,4 artış yaşandığını belirten Adıgüzel, "Bunun da temel nedeni, yine deprem sonrasında oluşan konut açığının ardından bölgede inşaat faaliyetlerinin artması, sektörde oluşan iş gücü yetersizliğiyle işçilik fiyatlarının olağanüstü artmış olması" diye konuştu.