Son 35 yılın en kurak mart ayı! Yağışlar yüzde 59 azaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Mart ayı alansal yağış verilerine göre, Türkiye genelinde son 35 yılın en düşük mart yağışları kaydedildi.

Uzun yıllar ortalamasına göre mart ayında metrekareye 61,2 kilogram yağış düşerken, 2024’te bu miktar 69,5 kilogram olmuştu. Ancak bu yıl aynı dönemde yağış miktarı 28,8 kilograma gerileyerek, normalin yüzde 53, geçen yılın ise yüzde 59 altında kaldı.

Ege ve İç Anadolu en çok etkilenen bölgeler arasında

Mart ayında yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Adana, Hatay ve Antalya’nın doğusunda normallerin yüzde 80’in üzerinde altına düştü. Buna karşılık Erzincan ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağışlar yüzde 40’tan fazla artış gösterdi.

Ege Bölgesi'nde yağışlar yüzde 79 oranında azalarak bölge tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Ayrıca Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de son 30 yılın en düşük mart yağışları kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı azaldı

Türkiye genelinde 1991-2020 ortalamasına göre mart ayında ortalama 11,3 yağışlı gün görülürken, 2025 Mart’ında bu sayı 6,4 güne düştü. Özellikle bazı illerde yağışlı gün sayısı 1’e kadar indi. Bunlar arasında İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi şehirler öne çıkıyor. Buna karşılık Rize, Artvin ve Giresun gibi illerde 15 ila 20 gün arasında yağış görüldü.

En kurak il Manisa, en çok yağış alan il Tunceli

Mart ayında en az yağışı metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara alırken, en fazla yağış 89,2 kilogram ile Tunceli’de ölçüldü. En büyük düşüş yüzde 91 ile Manisa’da yaşanırken, en fazla artış ise yüzde 35 ile Erzincan’da kaydedildi.

Meteoroloji verilerine göre Aksaray, Van, İzmir, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul ve Konya gibi birçok ilde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildi.