"Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz"

12 Ocak 2018

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2017 Yılı Afyonkarahisar Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"na katılmak üzere geldiği kentte, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bu yıl son 44 yılın en kurak yılının yaşandığını belirten Eroğlu, "En son 1973 ve 2007 yılı kurak yıl ama şöyle ifade edeyim, eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi. Ama biz 15 yılda 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. İçme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun." diye konuştu.

Özellikle bazı şehirlerde 1994 veya 2003 öncesinde su sıkıntısının yaşandığına dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Biz 2017'de hissettirmediğimiz gibi, 2018'de de şehirlerimizde su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Bir defa bunu net olarak söylüyorum. Her yıl nisan ve mayıs ayında toplantı yapıyoruz. Bizim bu durumlara göre A, B ve C planlarımız var. Onlardan hangisini uygulayacağımızı tespit ediyoruz. Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz bırakmayacağız."

Barajlarda yüzde 33 doluluk oranının olduğunu dile getiren Eroğlu, "Barajlarda üçte bir doluluk var. Ama bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu Anadolu gibi az yağış düşen bölgelerde suyumuz az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı susuz bırakmayacağız. Şırnak'ı, Gaziantep'i, Kilis'i susuz bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA