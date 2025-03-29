Son 5 yılda 483 can kaybı! Bakan Yerlikaya bayram trafiğinde acı bilançoya dikkat çekerek uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 kişinin ise yaralandığını belirten Yerlikaya, sürücülerden trafik kurallarına sıkı sıkıya uymalarını istedi.

Bakan Yerlikaya, "Bazen hatıralar yetmez" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.”

Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun aşırı hız, şerit ihlali, geçiş önceliği kurallarına uymama, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiğini belirten Bakan, şu önemli hatırlatmalarda bulundu:

* Trafik kurallarına harfiyen uyun.

* Aşırı hız yapmayın.

* Emniyet kemerinizi mutlaka takın.

* Yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmeyin.

* Trafikte dikkatiniz cep telefonunda değil, yolda olsun.

Bayram tatilinde yolların daha yoğun olacağını belirten Yerlikaya, sürücülere dikkatli olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulundu.