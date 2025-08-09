Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, bu yılın temmuz ayı, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı, önceki yıllarda 25 derece iken, 2025’te 1,9 derece artışla 26,9 dereceye yükseldi. Böylece ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en yüksek temmuz ortalaması görüldü.

66 istasyonda rekor kırıldı

Türkiye genelinde iklim değerlendirmesinde kullanılan 220 meteoroloji istasyonundan 66’sında temmuz ayı sıcaklık rekorları ölçüldü. En yüksek değer, ortalama 49,1 derece ile bilinen Şırnak’ın Cizre ilçesinde bu yıl 49,4 dereceye ulaştı.

Rekor sıcaklık ölçülen diğer istasyonlar ve yeni değerleri şöyle:

Ceylanpınar: 49,0 °C (önceki rekor 48,2 °C)

Birecik: 48,1 °C (önceki rekor 47,2 °C)

Tokat: 47,2 °C (önceki rekor 45,0 °C)

Akçakale: 47,0 °C (önceki rekor 46,7 °C)

Viranşehir: 47,0 °C (önceki rekor 46,7 °C)

Adıyaman: 46,3 °C (önceki rekor 45,3 °C)

Kahta: 46,0 °C (önceki rekor 44,5 °C)

Boyabat: 45,8 °C (önceki rekor 45,4 °C)

Kahramanmaraş: 45,8 °C (önceki rekor 45,2 °C)

Ayrıca 25 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece ile Türkiye tarihinin “tüm zamanların en yüksek sıcaklığı” ölçüldü.

Uzmanlar, rekor sıcaklıkların iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini gösterdiğini vurguluyor.