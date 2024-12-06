Son Dakika: 1 Mayıs davasındaki 17 sanık hakkında karar açıklandı!

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı. Sanıklar, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından beraat etti.

Davanın üçüncü duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların suçlandığı eylemlerin yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.

Hapis istemiyle yargılanıyorlardı

Sanıklar hakkında, "2911 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak mahkeme, eylemlerin belirtilen suçları oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Bu karar, hem davanın taraflarınca hem de kamuoyunda dikkatle takip ediliyordu. Karar sonrası herhangi bir itiraz süreci yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz belli değil.