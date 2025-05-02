Son dakika: 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan izinsiz gösterilerde 418 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin açıklamasına göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izin alınarak yapılan kutlamalar olaysız şekilde gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri düzenlemek isteyen gruplara müsaade etmedi.

İzinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 374'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Toplanma çağrısı yapanlardan 6'sı tutuklandı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerini organize ettiği iddia edilen 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 11'i, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.