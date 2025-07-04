SON DAKİKA: 2025 BİLSEM sonuçları açıklandı!
BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır" denildi. Şimdi binlerce öğrenci ve veli sonuç sorgulama için MEB'in resmi sitesini kontrol ediyor.
Ekim 2024'te başlayan BİLSEM 2025 takviminde sürecin artık sonuna doğru yaklaşıldı. Bugün BİLSEM sonuçları ilan edildi. MEB, "2026 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları" duyurusu yaptı.
BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulaması sonuçlarına ilişkin itiraz süreci, 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında veliler, sonuçlara dair itirazlarını resmi kanallar üzerinden iletebilecek.
Değerlendirme sürecinin ardından BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
BİLSEM Sonuçları Nasıl Öğrenilir? (Adım Adım)
meb.gov.tr adresine gir (veya doğrudan ilgili sonuç sayfasına yönlendiren bağlantıya tıkla).
Açılan ekranda yer alan alanlara sırasıyla şu bilgileri gir:
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi (gün, ay, yıl olarak)
Güvenlik Kodu (resimde görünen harf ve rakamları aynen yaz)
Bilgileri doğru girdiğinden emin olduktan sonra “Tamam” butonuna tıkla.
Açılan sayfada öğrencinin değerlendirme sonucu yer alacaktır:
Kazandıysa: ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır’ ifadesi görünür.
Kazanamadıysa: ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır’ ifadesi görünür.
Kayıt nasıl yapılır?
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecekler.