SON DAKİKA: 2025 yurt dışı çıkış harcı belli oldu! Resmi Gazete'de yayınlandı; zam oranı yüzde 42

Türk vatandaşlarının ülkeden ayrılırken ödediği yurt dışına çıkış harcına zam geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre harç ücreti 500 liradan 710 liraya çıkarıldı. Yeni zamla birlikte harca yüzde 42 zam gelmiş oldu. Yeni yılda harç ücreti online olarak ödenecek.

2024 yılı başında 150 TL olarak uygulanan harç, 12 Ağustos tarihinden itibaren 500 TL olmuştu.

Harcın bir yıldaki zam oranı yüzde 373, yani dört kata yakın.

Kimler yurt dışına çıkış harcı ödemek zorunda?

Resmi Gazete kararına göre bu harç, yurt dışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınıyor.

Kimler yurt dışına çıkış harcından muaf?

Yurt dışına çıkış harcından muaf tutulan kişiler şöyle:

- Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

- 7 yaşını doldurmamış olanlar,

- Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,

d) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar.

Yurt dışına çıkış harcı nasıl ödenir?

yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilir.

Yurt dışına çıkış harcı nasıl kontrol edilecek?

Daha önce havalimanlarından alınan fiziksel kartlar sınır polisi tarafından kontrol ediliyordu. Bu sistemde yeni yılda değişti.

Vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilecek, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

500 TL'ye alınan yurt dışına çıkış harcı kullanılabilir mi?

500 TL üzerinden alınan yurt dışına çıkış harç pulları, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadar kullanılabilir.