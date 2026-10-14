SON DAKİKA! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Sınav yeri sorgulama
ÖSYM son dakika duyurusu ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı 25 Ekim'de yapılacak. Adaylar günlerdir sınav giriş belgesine ulaşmak isterken kurum sürpriz yaparak bir gün önceden sınav yerlerini ilan etti.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir" denildi.
25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri için tıklayınız
Ayrıntılar gelecek...