Son dakika... 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir" denildi.

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Takvime göre Hava Harp Okulu adayları 14-20 Temmuz, diğer harp okulu adayları 22-30 Temmuz, Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları ise 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında çağrılacak. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları 22 Temmuz - 6 Ağustos arasında sürece dahil olacak. 15 Temmuz ve pazar günleri herhangi bir faaliyet düzenlenmeyecek; 21 Temmuz'da ise yalnızca psikomotor testi ve mülakat yapılacak.

Seçim aşaması Hava Harp Okulu adayları için üç güne yayılıyor. Birinci gün evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testini kapsıyor. Fiziki yeterlilik testinde şınav, mekik ve 400 metre koşu yer alıyor. İkinci gün yalnızca fiziki yeterlilik testini geçen adaylar psikomotor testine giriyor. Üçüncü gün ise mülakat ve hastane sevk işlemleri gerçekleştiriliyor. Diğer harp okulu ve meslek yüksekokulu adayları için süreç iki günde tamamlanıyor; birinci gün fiziki değerlendirmeler, ikinci gün mülakat ve hastane sevk işlemleri yapılıyor.