Son Dakika: 30 yıla kadar hapisle yargılanıyordu! Ayşe Barım davasında karar

Son dakika gelişmesi... Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu öne sürülen menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

28 Ocak'ta tutuklanan Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Barım’ın avukatlarıyla birlikte savunma yaptığı öğrenildi.

Duruşmayı, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim de izledi. Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu gibi ünlü isimlerin mahkeme salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirirken, mahkeme heyeti de bu talebi kabul ederek, Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava dosyasının bir sonraki duruşması 1 Ekim 2025 tarihine ertelendi.