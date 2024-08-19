Son dakika: 30'u yerli üretim, 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

Buna göre bir adet grip ilacı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, iki adet konik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere toplamda 39 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”