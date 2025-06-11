Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıkarken, davanın ilk duruşması için İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılım çağrısı

Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Çağrıda "11 Haziran Çarşamba saat 10.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" denildi.

50 sayfalık savunma

ÖYaklaşık 50 sayfalık savunma yapan Özdağ, yargılanmasının asıl nedeninin PKK ile yürütülen görüşmelere yönelik eleştirileri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. 142 gün önce tutuklandım, tek kişilik bir hücrede anayasal ve yasal haklarım çiğnendi. Bu, adli değil siyasi bir süreç. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir."

Savcılık 4 yıla kadar hapsini istedi

Savcılık ise Özdağ için 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis istedi. Mütaalasını açıklayan savcılık iddianame kapsamında Özdağ'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutukluluğuna devam kararı

Mahkeme de Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, 17 Haziran’a ertelendi.