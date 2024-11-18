Son Dakika: 52 barodan teğmenlere destek açıklaması

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun 'ihraç istemiyle' disipline sevk edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. 52 baronun ortak açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık bildirmek, subaylarımız için bir tarihi bilinç ve sorumluluktur" denildi.

ANKA'nın haberine göre aralarında Ankara, İstanbul ve Adana barolarının da bulunduğu 52 baronun ortak yazılı açıklamasında "Söz konusu eylemin 6413 Sayılı Türk Silahları Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinde düzenlenen TSK'dan ayırma cezasını gerektiren sınırlı sayıdaki hallerin kapsamında sayılamayacağı anılan kanunun lafzından açıkça anlaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Ortak açıklama yapan 52 baro şöyle:

* Adana Barosu - Adıyaman Barosu - Afyonkarahisar Barosu - Aksaray Barosu - Amasya Barosu - Ankara Barosu - Antalya Barosu - Artvin Barosu - Aydın Barosu - Balıkesir Barosu - Bartın Barosu - Bilecik Barosu - Bolu Barosu - Burdur Barosu - Bursa Barosu - Çanakkale Barosu - Çankırı Barosu - Denizli Barosu - Düzce Barosu - Edirne Barosu - Elazığ Barosu - Eskişehir Barosu - Giresun Barosu - Hatay Barosu - Isparta Barosu - İstanbul Barosu - Kahramanmaraş Barosu - Karabük Barosu - Kastamonu Barosu - Kayseri Barosu - Kırklareli Barosu - Kocaeli Barosu - Konya Barosu - Kütahya Barosu - Manisa Barosu - Malatya Barosu - Mersin Barosu - Muğla Barosu - Nevşehir Barosu - Niğde Barosu - Ordu Barosu - Osmaniye Barosu - Sakarya Barosu - Samsun Barosu - Sinop Barosu - Tekirdağ Barosu - Tokat Barosu - Trabzon Barosu - Uşak Barosu - Yalova Barosu - Yozgat Barosu - Zonguldak Barosu.