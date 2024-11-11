Son Dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan '69 milyon liralık konser' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde gündeme gelen ve "69 milyon liralık konser" olarak basına yansıyan harcama iddialarına açıklık getirdi. Meclis toplantısında yaşanan gerginlik sonrası kamuoyunda yankı bulan tartışmalara dair Yavaş, "Yanlış anlaşılmalar ve yanlış bilgilendirmeler nedeniyle üzücü bir tartışma yaşandı" diyerek Ankaralılardan özür diledi.

Yavaş, yapılan harcamalarla ilgili detaylı incelemelere başladıklarını ve hatalı bir işlem tespit edilirse sorumluların hukuki olarak hesap vereceğini ifade etti. "Belediye içinden doğru olmayan bilgilerin sızdırılmasıyla maksatlı haberler yapıldı" diyen Yavaş, kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tür iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Yavaş, belediye olarak hizmet odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini ve bu tarz spekülasyonlara rağmen Ankara’ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.