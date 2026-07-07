Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da!

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Bu yıl Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'Savunma Sanayi Forumu' ile başladı. Toplam 32 liderin katılım sağlayacağı zirve için liderler erken saatlerde Ankara'ya gelirken, ABD heyetini taşıyan uçak da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD heyetinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One başkanlık uçağı da Ankara'ya indi.

Erdoğan'dan sıcak karşılama

Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. İki lider tören alanına ilerlemeden hemen önce ayaküstü sohbet etti.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

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NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptıhttps://t.co/eXyYtSBmTO — Dünya Gazetesi (@dunyagazetesii) July 7, 2026

Trump'ın ABD Başkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyareti

NATO Zirvesi, Trump'ın "ABD Başkanı" sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirmesi açısından da önem taşıyor.

Trump-Erdoğan görüşmesinde ise Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze Barış Anlaşması'nın uygulanması, Suriye'deki süreç ve özellikle savunma sanayi üzerinden ikili ilişkilerin ele alınacağı değerlendirilirken yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da ikili görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'yi memnun edecek adımlar atabileceğini belirterek jet motoru satışı ve F-35 programına ilişkin olumlu mesaj vermişti.

Türkiye'yi ziyaret eden son ABD Başkanı Nisan 2009'da Barack Obama olmuştu. NATO Zirvesi vesilesiyle Türkiye'ye gelen bir diğer ABD Başkanı ise 2004 yılında George W. Bush'du.

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