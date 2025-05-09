Son dakika! ABD mahkemesi kararını verdi: Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk, yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutuluyordu. Mahkeme, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdi.
Ne olmuştu?
Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.
ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.
Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.