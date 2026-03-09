Son dakika... ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı! İran Türkiye'ye saldıracak mı, vuracak mı?

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Türkiye'de bulunan ABD vatandaşları için yeni bir uyarı yayımladı. Uyarıda ABD vatandaşlarının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ve Adana'yı derhal terk etmeleri istendi.

Güneydoğu için seyahat uyarısı seviye 4 'seyahat etmeyin' düzeyine yükseltilirken, Türkiye geneli için seyahat uyarısı ise seviye 2 'ilave ihtiyat gösterin' seviyesinde bırakıldı.

Adana'da görev yapan personele bölgeden ayrılma talimatı

Açıklamada, Türkiye için genel risk göstergelerinde bir değişiklik olmadığı ancak Güneydoğu Anadolu'da artan risk nedeniyle seyahat uyarısının güncellendiği ifade edildi.

Ayrıca 9 Mart 2026 itibarıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, tedbir amacıyla Adana Konsolosluğu'nda görev yapan acil görevli olmayan ABD hükümeti personeli ile ailelerinin bölgeden ayrılması talimatını verdiği bildirildi.

ABD yönetimi, bu adımın Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama amacı taşıdığını vurguladı.