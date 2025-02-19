Son dakika: Adalet Bakanı Tunç'tan 3. İmralı ziyareti açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı Süreci kapsamında başlattığı tartışmalar, başka bir ziyaret olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. AKP grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin 3. kez İmralı'yı ziyaret edip etmeyeceği hakkında açıklamada bulundu.

"Yeni bir başvuru olursa değerlendirilir"

Bakan Tunç, DEM Parti yetkilisi Tuncer Bakırhan'ın Adalet Bakanlığı'na başvuru yapma niyetini dile getirmesi üzerine açıklama yaptı. Bakırhan'ın "Adalet Bakanlığına biz tekrar başvuru yapacağız. Eğer hızlı cevap gelirse çağrı da hızlı gelir" şeklindeki sözlerine yanıt veren Tunç, "Başvuru olursa, Adalet Bakanlığı olarak önceden iki başvuru oldu, ikisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. DEM Partilerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı