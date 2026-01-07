Son dakika... Genel af çıkacak mı, af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi yapılacak mı?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan '11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, önemli değerlendirmelerde bulundu.

38 bin 57 kişi infaz düzenlemesinden yararlandı

Kanundaki, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyan düzenlemenin, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından infaz eşitliğinin sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Tunç, düzenlemeden şu ana kadar 38 bin 57 kişinin yararlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel suçlar, örgütlü ve terör suçlarının kapsam dışı bırakıldığını belirterek, açık cezaevindeki hükümlülerin 3 ayda bir izne çıkabildiğini hatırlattı.

"12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil"

Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir İnfaz Kanunu ve af söz konusu değil. Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini gündeme getiriyor biz de teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik.

Uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor."

Tayfun Kahraman açıklaması

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın tedavi altında olduğunu, tedavi sonrasında infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydetti, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı" dedi.