Son dakika: Adalet Bakanı Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç, dün bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Yerlikaya'nın CHP'li vekillerce salona girişiminin engellenmesine tepki gösterdi, "Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz" dedi.

Yasa dışı bahis soruşturması

Yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Kim olduğuna bakılmaksızın yargı suçluya cezasını verir. Yargı gerekli soruşturmaları yapar ve gerekli kovuşturmaları yapar" ifadelerini kullandı.

Nasuh Mahruki'nin gözaltına alınması

Bakan Tunç, AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki'nin gözaltına alınmasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor. Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var. Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var. Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz."