Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde Ankara’daki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tutdere, İstanbul’a götürüldüğünü belirtti.

Tutdere paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Ankara’daki evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum."

Sabah Ankarada evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum. — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 5, 2025

Tutdere'nin hemen ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı. Her iki ismin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bir son dakika gelişmesine göre ise bir gözaltı kararı da CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan vekili ve diğer isimler

Operasyon dalgası bugün de devam etti. Daha önce tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili olarak görev yapan Ahmet Şahin de gözaltına alındı. Ayrıca;

* Ahmet Şahin’in şoförü,

* Adana Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Zenger,

* Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan,

* Avukat Onur Büyükhatipoğlu da gözaltına alınan diğer isimler arasında yer aldı.

Toplam 15 kişi için gözaltı kararı

Toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Soruşturmanın, İBB soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda genişletildiği belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre, gözaltıların Fatih Keleş ve Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinin ardından yapıldığını, gözaltına alınan kişilerin “mal varlığı değerini aklama” suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını aktardı.

Haberde ayrıca, söz konusu operasyonun Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Hasan Akgün’le ilişkilendirilen firmalar ve bazı taşınmaz devirleri üzerinden genişletildiğini ifade etti.

Tüm gözaltı işlemleri Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne sevk ediliyor. Şu an için savcılıktan, Emniyet’ten veya CHP’den resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ayrıntılar gelecek...