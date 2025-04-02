Son dakika: Adana'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Son dakika... Bayram tatilinin en acı haberi Adana'dan geldi. Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde feci bir kaza yaşandı.
Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Bir aile yok oldu!
Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü, çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.
5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.