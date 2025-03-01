Son Dakika: Adli tıp raporu çıktı! İnan Kıraç için 'fiili ehliyeti yok' kararı: Vasi tayini istendi!
Son dakika haberi... İş insanı İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddiasıyla evliliğinin iptali istemiyle açtığı dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Raporda Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi.
İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali için açılan dava devam ederken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Rapor dava sürecinin seyrini etkileyecek önemli bir gelişme olarak kayda geçti.
Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve bu nedenle bir vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi.
İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açmış. Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.