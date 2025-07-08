Son Dakika: Adliye'ye sevk edilmişlerdi: İşte Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere için talep edilen cezalar
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tutuklama talebi, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli süreç başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise adli kontrol talebiyle işlem yapıldı.
Soruşturmanın, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen Aziz İhsan Aktaş ve yanındaki bazı kişilerin verdiği ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.
Zeydan Karalar, İstanbul’dan Adana’ya dönerken, Gebze'de ablasının evinde gözaltına alınmıştı.
Abdurrahman Tutdere ise Ankara’dan Adıyaman’a dönerken gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.
İki başkan da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki sorgularının ardından, sağlık kontrollerinden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.