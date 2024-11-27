Son Dakika: AFAD 1000 personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Son Dakika Haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını duyurdu. AFAD’ın yeni alacağı personel sınavla belirlenecek ve sözleşmeli olacak. Başvuru tarihi ise 9-17 Aralık olarak açıklandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatındaki boş kadrolar için personel alımı yapacağını duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatındaki boş kadrolara 1000 personel alınacak.
AFAD giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak.
Başvurular, 9-17 Aralık'ta e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
e-Devlet Kariyer kapısının internet adresi şöyle: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr