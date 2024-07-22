SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Çanakkale'nin Merkez ilçesinde de hissedilen deprem meydana geldi.

AFAD, Ezine’ye bağlı Bahçeli Köyü’nde meydana gelen deprem'in büyüklüğünün 4,7 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Saat 17:39'da gerçekleşen depremin derinliği 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamakta

AFAD yaptığı açıklamada "Çanakkale ilimizin Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: İhbarları tek tek değerlendiriyoruz

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Çanakkale Ezine’de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerinde bulundu.