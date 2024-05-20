Son dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.28'de gerçekleşen depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD, Elazığ Sivrice'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.28'de gerçekleşen depremin derinliği 4.55 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.