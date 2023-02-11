Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem (11 Şubat 2023 Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Antakya'da saat 20.20'de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,3 olarak açıkladı.
AFAD, Antakya'da saat 20.20'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Son Depremler
Tarih - Enlem - Boylam - Derinlik - Tip- Büyüklük - Merkez üssü
2023-02-11 20:20:00 36.257 36.059 7.0 MW 4.3 Antakya (Hatay)
2023-02-11 20:15:00 38.054 36.94 7.0 MW 3.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-11 20:01:09 37.15 36.654 7.0 ML 3.0 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-11 19:55:22 37.032 36.261 11.2 ML 2.7 Merkez (Osmaniye)
2023-02-11 19:49:43 38.322 36.544 6.87 ML 1.6 Sarız (Kayseri)
2023-02-11 19:47:59 38.886 38.184 7.12 ML 2.0 Arguvan (Malatya)
2023-02-11 19:42:08 38.855 38.088 11.02 ML 2.8 Hekimhan (Malatya)
2023-02-11 19:38:12 38.398 37.389 6.11 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-11 19:36:50 38.232 38.691 7.01 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2023-02-11 19:26:08 38.058 37.821 23.61 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-11 19:24:00 41.784 42.21 8.36 ML 2.2 Shuakhevi, Acara (Gürcistan) - [37.05 km] Şavşat (Artvin)
2023-02-11 19:22:24 37.85 36.47 7.04 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-11 19:18:56 38.05 36.586 7.4 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-11 19:17:04 36.827 36.55 7.57 ML 3.0 Hassa (Hatay)