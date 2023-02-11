  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem (11 Şubat 2023 Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Takip Et

Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da deprem (11 Şubat 2023 Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Antakya'da saat 20.20'de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,3 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

AFAD, Antakya'da saat 20.20'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son Depremler

Tarih - Enlem - Boylam - Derinlik - Tip- Büyüklük - Merkez üssü

2023-02-11 20:20:00       36.257   36.059   7.0          MW       4.3          Antakya (Hatay)              

2023-02-11 20:15:00       38.054   36.94     7.0          MW       3.6          Göksun (Kahramanmaraş)

2023-02-11 20:01:09       37.15     36.654   7.0          ML         3.0          İslahiye (Gaziantep)      

2023-02-11 19:55:22       37.032   36.261   11.2       ML         2.7          Merkez (Osmaniye)

2023-02-11 19:49:43       38.322   36.544   6.87       ML         1.6          Sarız (Kayseri)  

2023-02-11 19:47:59       38.886   38.184   7.12       ML         2.0          Arguvan (Malatya)         

2023-02-11 19:42:08       38.855   38.088   11.02     ML         2.8          Hekimhan (Malatya)     

2023-02-11 19:38:12       38.398   37.389   6.11       ML         2.6          Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-02-11 19:36:50       38.232   38.691   7.01       ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2023-02-11 19:26:08       38.058   37.821   23.61     ML         3.0          Doğanşehir (Malatya)   

2023-02-11 19:24:00       41.784   42.21     8.36       ML         2.2          Shuakhevi, Acara (Gürcistan) - [37.05 km] Şavşat (Artvin)

2023-02-11 19:22:24       37.85     36.47     7.04       ML         2.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)

2023-02-11 19:18:56       38.05     36.586   7.4          ML         2.9          Göksun (Kahramanmaraş)

2023-02-11 19:17:04       36.827   36.55     7.57       ML         3.0          Hassa (Hatay)

AFAD'tan açıklama: Kahramanmaraş Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareket mi var?

Deprem Haberleri

AFAD'tan açıklama: Kahramanmaraş Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareket mi var?
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem