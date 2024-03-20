Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş ve Marmara Denizi'nde deprem (20 Mart son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD, depremin merkez üssünü Marmara Denizi olarak duyurdu. Yalova'ya 02,42 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, 08.55'te Kahramanmaraş merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5,13 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür, "Arkadaşlar, 2 saat önce Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde. 5-8 kilometre derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz'den artçı deprem uyarısı

Prof. Dr. Okan Tüysüz, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışmayı değerlendirerek bölgede 6,8 büyüklüğüne kadar artçı deprem olabileceğini belirtti.

Tüysüz, "Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması. Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var" demişti.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.