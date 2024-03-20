Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem (20 Mart son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD, 08.55'te Kahramanmaraş merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5,13 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışmayı değerlendirerek bölgede 6,8 büyüklüğüne kadar artçı deprem olabileceğini belirtti.

Tüysüz, "Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması. Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var" demişti.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.