Son Dakika: AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalanlar için ekip gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

Sednaya Hapishanesi, Beşar Esad rejiminin korkunç işkence ve zulmüyle bilinen bir hapishane olarak biliniyor. Sednaya Hapishanesi'nde 150 bin mahkumun yer altı zindanlarında mahsur kaldığı iddia ediliyor.

Günlerdir yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca devreye Türkiye girdi. Türkiye'den gidecek 80 kişilik arama kurtarma ekibi mahkumları arama çalışmalarına katılacak.