Son Dakika: Afyonkarahisarlılar deprem ile uyandı!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 13 Aralık 2024 sabah saat 07.35'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin farklı derinlik bilgileri paylaştı.

Derinlik verileri farklılık gösterdi

AFAD’ın açıklamasına göre, depremin derinliği 12.51 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin yalnızca 1 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Bu farklılık, ölçüm yöntemlerindeki teknik detaylardan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu

Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Bölge sakinleri kısa süreli panik yaşarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını önerdi.