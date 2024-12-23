Son Dakika: Ahbap'ın kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından yaşadığı ağrılar artan 56 yaşındaki sanatçı, tedbir amacıyla müşahede altına alındı.

Tedavi altına alındı

Habertürk'ün haberine göre, Haluk Levent'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, ünlü sanatçının göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini ve tedbir amacıyla hastanede gözlem altında tutulduğunu açıkladı. Levent'in sağlık durumunun yapılacak anjiyo işleminden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Doktorlarından açıklama

Haluk Levent’in doktoru, hayranlarını rahatlatacak bir mesaj vererek durumun ciddi olmadığını ifade etti. Sanatçının sağlık durumunun birkaç gün içinde daha da netleşmesi bekleniyor.

Daha önce de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı

Haluk Levent, bu yılın temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser sonrasında da benzer bir durum yaşamış, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. O süreçte yapılan kontrollerin ardından Haluk Levent taburcu edilmişti.

Hayranları Endişeli

Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan Levent’in sağlık durumu, yarın yapılacak anjiyodan sonra netleşecek. Hayranları ve yakın çevresi, sevilen sanatçıdan gelecek iyi haberleri bekliyor.