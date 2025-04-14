Son dakika: Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın yakalanmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya şu mesajı paylşatı:

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.