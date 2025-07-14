Terör iltisakı iddiasıyla 9 ay önce tutuklanarak, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme İstanbul'u terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı tedbirleri getirerek, adli kontrol şartlarıyla Özer'in tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerçekleşmeyecek

Ancak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı alsa da Özer'in “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla da tutuklu bulunduğu ve cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme dosyayı esas hakkında mütalaa verilmesi için 3 Kasım'a erteledi.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

"Benimle ilgili söyleyen iddialar mesnetsizdir"

Özer savunmasında, tanıklardan Erkan Çakır'ın neredeyse her belediye başkanı hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptığını söyledi. Tanık Çakır'ın, kendisinin şikayeti üzerine açılan dosyada uzlaşmak için 70 bin lira istediği yönündeki beyanını kabul etmeyen Özer, şöyle devam etti:

"Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmış olsam illaki kayıt vardır. Kendisine kamu görevlisine hakaretten dava açtım. Aramızda bir husumet var. Erkan Çakır sadece bana değil, İstanbul Büyükşehir, Mersin, Adana gibi birçok belediyeye, belediye başkanlarına aklına geldikçe sosyal medya yoluyla hakarette bulunan bir adamdır. Erkan Çakır'ı tanımıyorum. Sadece CHP'den belediye başkanı olduğum için bu iddialarda bulunuyor. Benim için Van'da dolaşıp 'Örgüte yardımda bulundu.' diyor. Bunun için bir kanıtının olması lazım. Erkan Çakır'ın tanıklığı kabul edilemez. Davamız var. Tanık olarak dinlenmesini hukuka aykırı buluyorum. Her aklına gelen, her önüne gelen birine iftara atarsa toplumu, mahkemeleri bununla meşgul ederse biz nasıl çağdaş toplumu inşa edebiliriz. Benimle ilgili söyleyen iddialar mesnetsizdir."

"Barış süreciyle tutukluğum arasında büyük bir çelişki var"

Özer, 9 aydır tutuklu olduğunu, uydurma suçlarla hakkında suç isnat edildiğini, kendisi ve avukatlarının tanık ile gizli tanıkların iddialarını çürüttüklerini belirtti. Terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"11 Temmuz'da silahların imhasıyla yeni bir sürece geçmiş olduk. Barış süreciyle benim tutukluğumun devam etmesi arasında büyük bir çelişki var. Sağdan sola kadar herkes bunu yazıyor. Ben terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir örgütün üyesi değilim. Ahmet Özer davası, barış süreci için bir samimiyet testidir. Bu muameleyi hak etmiyorum. Belediye başkanı olmasaydım geçen dönemde olduğu gibi, iktidar sürece katkı vermem için beni çağıracaktı. Böyle içi boş bir dosyayla karşınızda bulunuyorum. Birtakım iddiaların kanıt sayılabilmesi için ispatlanması, şüpheye yer bırakmaması gerekir. Bütün yaşamım boyunca barıştan yana olmuş, teröre ve şiddete karşı çıkmış biriyim. Kaçmam söz konusu olamaz, beraat edeceğime yüzde yüz eminim. Hem delilleri karartacak bir kimlik sahibi değilim hem de karartılacak bir delil yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."