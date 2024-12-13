Son dakika: Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika... Yerine kayyum atanan tutuklu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturmada 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'e yönelik soruşturmada 12 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı^ndan gelen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13/12/2024 saat:06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır."
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