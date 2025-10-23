Son dakika... Ahmet Türk ’örgüt propagandası' davasından beraat etti

Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 4 Kasım 2024’te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, bugün yargılandığı davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Ahmet Türk’ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep ederken Türk’ün avukatları ise siyasetçi kimliğine vurgu yaparak 2011 yılında yaptığı konuşmadan yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade etti.

Ahmet Türk'e beraat kararı

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk’ün açıklamasının ’ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Dava, Türk’ün 28 Mart 2011’de Siirt’te faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında açılmıştı.

Ahmet Türk, bu dava gerekçe gösterilerek Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırımıştı.