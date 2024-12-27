Son Dakika: Aile hekimleri hastanelerden doğrudan tetkik talep edebilecek

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarını tamamlayarak önemli bir yeniliğe imza atıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, aile hekimlikleri ve hastaneler arasında tam dijital entegrasyon sağlanacak.

Aile hekimleri tetkik taleplerini doğrudan iletebilecek

Yeni sistemle birlikte aile hekimleri, hastalarının sağlık ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılayabilecek. INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikler, artık aile hekimleri tarafından doğrudan hastanelere dijital olarak talep edilebilecek. Bu sayede hastaların tetkik süreçleri hızlanacak ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak.