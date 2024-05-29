Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Deniz Akkaya açıklaması!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri, dün kızıyla ilgili yaşadığı sorunları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra kızı A.Ö.'yü kendi isteğiyle Bakanlık korumasına verdiğini söyleyen Deniz Akkaya'ya yönelik açıklama yaptı.

"Burnu sürtsün" diye verdiğini söylemişti

Akkaya, 16 yaşındaki kızını, “burnu sürtsün” diyerek kendi isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altına verdiğini ve bir gün sonra geri alacağını söylemişti. Habertürk'ün haberine göre; sürecin isteğe bağlı olmadığını ifade eden Bakanlık yetkilileri, izlenen prosedürü anlattı.

Prosedür nasıl işliyor?

Türkiye’de korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik iş ve işlemler 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na (SHK) göre yürütülüyor.

- Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler de çocuğun korunma altına alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilir.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar. Yapılan sosyal inceleme sonucu çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getiremediği kanaatine varılması halinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararları alınması yönünde işlem başlatılır.

- Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.

- Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma şeklinde 5 tür olup, çocuk hakkında bu tedbirlerden bir veya bir kaçına birlikte hüküm verilebilir.

- Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.

- Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde ise çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından acil korunma kararı doğrultusunda en fazla 30 günlük süre ile sınırlı olmak üzere bakım ve gözetim altına alınır. Bu süre içinde Bakanlık tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır, inceleme sonucunda yapılacak işlem ile ilgili görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir.

Ne olmuştu?

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya'nın kızıyla ilgili gündeme getirdiği iddialar ile gündeme oturmuş. Akkaya, 16 yaşındaki kızının kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemişti. Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş. Akkaya'nın kızını koruma altına almıştı.