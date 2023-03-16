Son dakika: AK Parti Grubu'ndan 'Erdoğan' kararı
AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
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14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.